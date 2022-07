Catuense é o campeão do Torneio de Aniversário

Data de Publicação: 1 de abril de 2019

A equipe do Catuense é a grande campeã do Torneio de Aniversário. Na rodada da fase semifinal, no sábado, dia 30, o Catuense despachou o Paulistano por 2 a 0. Barcelona e Manchester terminaram empatados em 1 a 1: nos pênaltis, deu Barcelona por 3 a 0.

Na final, domingo, 31, também no Niterói, Catuense e Barcelona fizeram uma partida equilibrada. O Catuense abriu: Pereirinha dispara pela lateral e bate rasteiro. Já no final do primeiro tempo, Pereirinha, novamente, na corrida, toca por cima na saída do goleiro. Catuense 2 x 0.

No segundo tempo, Mistura diminui a diferença para o Barcelona. Pouco depois, Pablo toca para Mistura empatar a partida. As equipes correm pela vitória, mas o tempo regulamentar termina com resultados iguais. Nos pênaltis, deu Catuense por 4 a 2.

Campeão: Catuense

Vice-campeão: Barcelona

Defesa Menos Vazada: Thiago dos Santo (Catuense)

Artilheiro: Everton Felipe Oliveira (Barcelona)

CATUENSE – Có, Vinícius, Leandro, Tetão, Lucas, Diego, Guinho, Rafael, Pereirinha, Wallace, Evandro, Medalha, Café, Nil, Antonio, Valdir, Fabão, Bruno Cabeção e Thiago. Comissão técnica: Bicudo e Luciano.

BARCELONA – Ancelmo, Ale, Bahia, Leo, Abelha, Chopão, Nilmar, Leandro, Everton, Mistura, Buba, Pablo, Felipe, Madger, Kainã, Guilherme e Besguinha.

Comissão técnica: Eduardo, Nil e Douglas.

Árbitro: Camilo Morais Zarpelão

Auxiliares: Lucas Novaes e Edmilson Júnior

Mesário: Antonio Lessa