Em Carapicuíba, 21ª encenação da Paixão de Cristo contará com inédita acessibilidade

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de abril de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba já está a todo vapor na preparação da 21ª encenação do “Drama da Paixão de Cristo”. Produzido pela Secretaria de Cultura e Turismo, o tradicional espetáculo acontece no Teatro de Arena da Aldeia Jesuítica e traz para a edição 2019 a inédita interpretação em libras e o audiodescrição, com mais acessibilidade ao público.

Como parte da programação cultural da cidade desde 2002, a apresentação está programada para os dias 18 e 19 de abril, com cerca de 350 pessoas envolvidas direta e indiretamente no espetáculo. Na semana mais importante do calendário católico, a representação cênica de um dos capítulos religiosos mais conhecidos, passa pelo nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Renovada e aperfeiçoada a cada ano, a trama de 2019 permitirá aos deficientes auditivos e visuais a apreciação de toda a performance. A interpretação simultânea na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) aos espectadores e a audiodescrição em fones marca a inclusão e a valorização deste público nos eventos da cidade.

21ª Encenação da Paixão de Cristo de Carapicuíba

Dias 18 e 19 de abril, quinta e sexta-feira

Horário: 19h30

Local: Teatro de Arena – Parque da Aldeia

Classificação: livre

Entrada: gratuita