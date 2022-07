Carapicuíba oferece curso gratuito de Mídias Sociais

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 3 de abril de 2019

Em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho oferece curso gratuito de Mídias Sociais, com ênfase em vendas pela Internet, e-commerce e startup.

Voltado para empreendedores que buscam aprimorar os conhecimentos no comércio virtual, o curso possui duração de 10 horas distribuídas em dias úteis, no horário das 14 às 16 horas, com certificado de conclusão. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas somente por moradores do município maiores de 16 anos, com ensino fundamental completo.

Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de abril no Ganha Tempo Carapicuíba (Est. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce – Plaza Shopping) ou no Centro Público de Economia Solidária (Av. Inocêncio Seráfico, 2454 – Jd. Santo Estevão). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. É necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência.

Para mais informações, ligue 4167-6303 / 4167-6273 / 4207-8645.