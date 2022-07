Em Carapicuíba, encontro de gestores municipais fortalece programa ‘Meio Ambiente nas Escolas’

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 3 de abril de 2019

Na última semana, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação em parceria com o Instituto socioambiental Auá, realizou no Centro de Formação de Professores, o encontro de gestores escolares da rede municipal de ensino para as orientações e fortalecimento do programa Meio Ambiente nas Escolas, seguindo o projeto “Lugar de óleo de cozinha usado é na escola”.

A reunião, conduzida pelos representantes ambientais, teve o objetivo de reforçar a importância do projeto no ambiente escolar, apresentando métodos que podem ser aplicados em sala de aula junto aos alunos para a conscientização ambiental dos pequenos, além de torna-los multiplicadores da informação.

Em 2019, as 46 escolas municipais de Carapicuíba serão utilizadas como pontos de coleta para captação do óleo de cozinha usado. Só no último ano, o programa coletou mais de 5.400 litros de óleo, que receberam a destinação correta, evitando a contaminação de rios e lagos. Neste ano a iniciativa busca aumentar a quantidade do líquido com maior adesão da população.

Entenda o projeto

A ação visa mobilizar a população a não desperdiçar o óleo de cozinha após o uso, nem descartá-lo na pia. O recurso da venda do óleo entregue nas Emeis e Emefs passa a ser destinado para a Associação de Pais e Mestres de cada unidade, que decide em quais projetos de educação ambiental investir, assim como em novos produtos sustentáveis.

Como separar seu óleo da maneira correta

Com a ajuda de um funil despeje o óleo usado e já frio em uma garrafa PET. Leve a garrafa PET para a escola mais próxima de sua casa e deposite nas bombonas do projeto. O óleo de cozinha usado receberá a destinação correta, podendo ser reciclado e transformado em produtos susten-táveis.