Campanha de vacinação contra a gripe começa em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de abril de 2019

A partir desta quarta-feira (10) estará disponível nas unidades de saúde básica a vacina contra o vírus influenza, causador da gripe. O objetivo é imunizar 90% do grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde, contra três variações do vírus (inclusive o H1N1).

A dose será destinada a grupos com maiores chances de desenvolver complicações da doença: gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, mulheres no período pós-parto, pessoas com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais (mediante prescrição médica), professores da rede pública e particular, profissionais da saúde, população indígena, privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens internados em instituições socioeducativas.

Em Carapicuíba, todas as unidades de saúde básica (UBS e USF) – exceto a USF Vila Dirce – estarão realizando a vacinação. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O munícipe deve levar o cartão SUS, carteira de vacinação e cartão do pré-natal, para as mulheres grávidas.

Confira as precauções e doenças crônicas que entram no grupo prioritário através do site oficial da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br.

Cronograma de vacinação

A partir de 10 de abril – Gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 6 meses e 29 dias), mulheres no período pós-parto.

A partir de 22 de abril – Todos os grupos prioritários.