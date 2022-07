Prefeitura investe em melhorias na segurança

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 10 de abril de 2019

A segurança e o conforto dos cidadãos são prioridades em Carapicuíba. São por esses motivos que Prefeitura investiu em melhorias para a Guarda Civil Municipal (GCM). O governo municipal já entregou cinco novas viaturas e vinte novas pistolas.

Os armamentos entregues na última semana dão mais confiabilidade, segurança e facilidade de operação. E com as novas viaturas, a guarda ainda ganha mais conforto e agilidade com carros mais potentes e modernos.

Vale ressaltar que já está em etapa final o concurso para a contratação de trinta novos guardas municipais, que irão auxiliar nas ações de melhorias da segurança para que os munícipes possam circular com tranquilidade pela cidade.

Os principais programas da GCM são de combates às invasões de áreas públicas e aos pancadões. Operações de Segurança em Ação acontecem periodicamente e incluem fiscalização e rondas. As atuações dão coordenadas em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Além disso, a guarda atua na fiscalização de descarte irregular de lixo e entulho.

Guarda Civil Municipal – Telefone: 4183-5229

Base Comunitária no Bairro Ariston

Endereço: Avenida Barbara Hipólito com Dante Carraro

Base Comunitária no Parque do Planalto

Endereço: Rua Serra de Mailaisque

WhatsApp Denúncia contra invasões – (11) 94274-5054

WhatsApp Denúncia contra descarte irregular de lixo – (11) 97434-8101

Ouvidoria – 4164-2971 / 41645440 – [email protected]