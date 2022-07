Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo e concurso com 154 vagas na área da saúde

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 11 de abril de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba abriu dois concursos públicos e um processo seletivo para a contratações de profissionais para a área da saúde. São 154 vagas para novos médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

Os cargos exigem ensino fundamental, curso técnico, superior ou especialização. No concurso público número 02/2019 há vagas para médicos nas especialidades de: Cardiologia (1); Clínica Geral (1); Dermatologia (1); Ginecologia (1); Infectologia (4); Neurologia (1); Oftalmologia (1); Medicina do Trabalho (2); Vascular (1); Ultrassonografia (1); Psiquiatria (2); Ortopedia (1); Pediatria/plantonista (1); Psiquiatria/plantonista (1) e Pediatria (2).

Para se inscrever é necessário ter ensino superior completo em medicina, registro no CRM e especialização na área escolhida.

O concurso número 03/2019 disponibiliza 18 vagas para Técnico de Enfermagem (PSF). Já o processo seletivo traz vagas para o cargo de agente comunitário de saúde em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Os editais de cada concurso e do processo seletivo já estão disponíveis no portal da Prefeitura. As inscrições iniciam no dia 15/4 e vão até 15/5 no site www.rboconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 23,70.