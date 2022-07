Prefeitura de Carapicuíba começa obras de ampliação na rede de esgoto

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 11 de abril de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba está ampliando a rede de esgoto da cidade. Em parceria firmada com o Governo Federal, já foi possível iniciar as obras para melhorias do sistema esgoto. As adequações serão realizadas em etapas com trechos específicos, para não atrapalhar a rotina dos munícipes.

No final de março, as ações de melhorias foram iniciadas nas ruas: Delfino Cerqueira, Avenida Brasil, Estrada do Pequiá, Rua São Philipe, Avenida Victoria Fornazaro, Planalto e Rua Pato Branco. Tudo isso faz parte do coletor tronco 4 e interligações. Esses pontos recebem a reformulação do sistema atual de coleta de esgoto.

A malha existente da cidade conta, hoje, com aproximadamente 9 km de extensão de rede coletora. Sendo assim, a obra vai expandir o saneamento de esgoto para a população, em que a atual gestão do Prefeito Marcos Neves, vai aumentar o fluxo de captação de escoamento do sistema hídrico da cidade, para mais de 12,5 km, ainda este ano.

Com esta obra, os munícipes terão mais qualidade de vida; como menor contato de provedores de doenças, valorização dos imóveis, despoluição dos rios e conservação dos recursos hídricos. A intenção com este projeto é encaminhar os esgotos às estações de tratamento. Neste ano, a prefeitura já entregou diversas obras e vai continuar com as melhorias para a população carapicuibana.