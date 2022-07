Prefeitura firma parceria com Sebrae-SP para realizar capacitação dos alunos da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 17 de abril de 2019

Neste mês de abril, em parceria com o Sebrae-SP, a Prefeitura de Carapicuíba realiza formação para os gestores e professores da educação. Por meio da Secretaria de Educação que sedia durante todo o mês essa importante capacitação, auxiliando a implantação de mais um projeto nas escolas da rede municipal.

No Centro de Formação de Professores, gestores da educação participam da formação presencial com especialista do Sebrae-SP.

A parceira realizada tem como objetivo capacitar durante um ano os jovens da cidade. A prefeitura tem intensificado o investimento na educação das crianças e jovens. Essa iniciativa proporciona base para que os alunos tenham consciência da importância de gerir os próprios recursos financeiros desde criancinhas, além de noções de empreendedorismo.

Com o tema da formação: Jovens empreendedores primeiros passos (Jepp). Carapicuíba entra para lista de municípios que capacita, desde a primeira fase do fundamental até a quinto ano, com incentivo ao empreendedorismo.

Sobre a Formação

A formação foi realiza com os professores e gestores das EMEis e Emefs. Em duas fases, sendo a primeira, através de EAD, com duração média de 22 a 30 horas. Após essa fase, eles são capacitados presencialmente, com atividades práticas e elaboração de técnicas que serão apresentadas aos jovens.

Entenda o projeto

O Projeto Empreendedores Primeiros Passos vai capacitar os jovens com projetos conduzidos pelos professores. Os educadores terão suporte técnicos do Sebrae-SP, através de doação e material didático. Ao final do ano serão realizadas nas escolas feiras em que os alunos poderão vender os produtos confeccionados, durante o ano e a renda será distribuída entre eles.