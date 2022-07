Três competições municipais de futebol largam nesse fim de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de abril de 2019

Os campeonatos municipais de futebol nas categorias Sub 20 e Veterano 1ª e 2ª Divisões largam nesse fim de semana. Já o campeonato da categoria Master terá penúltima rodada da primeira fase no domingo.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – CATEGORIA VETERANO – 1ª DIVISÃO – São 11 equipes, dividas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada para a segunda fase.

Chave A – Bola Branca, Tradição, Família, Rosas de Ouro, Furacão e Renegados.

Chave B – Brasinha, Rubro Negro, Gopiúva, Maravilha Negra e Camaleão.

A largada acontece no domingo, 28, com partidas às 11 e 12h15. No Niterói: Bola Branca x Renegados e Tradição x Furacão. No Inac: Família x Rosas de Ouro e Rubro Negro x Gopiuva. No Planalto, às 11 horas: Brasinha x Camaleão.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – CATEGORIA VETERANO – 2ª DIVISÃO – São 8 equipes, dividas em duas chaves, jogando uma contra a outra e classificando as semifinalistas.

Chave A – Vasco da Gama, Lorena, 7 de Setembro e Arsenal do Morro.

Chave B – Suorimé, Dragões, Paulistano e Palmeirinha.

A largada acontece no sábado, 27, com partidas às 14h15 e 15h15. No Niterói: Vasco da Gama x Suorimé e Lorena x Dragões. No Inac: 7 de Setembro x Paulistano e Arsenal do Morro x Palmeirinha.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – SUB 20 – São 6 equipes em uma mesma chave, jogando dentro dela e classificando os semifinalistas: Bola Branca, Malhorca, Gopiúva, Suorimé, Rubro Negro e Paulistano.

A largada acontece no sábado, 27, no Inac, com partidas às 8h30, 9h30 e 10h30: Suorimé x Paulistano, Bola Branca x Gopiúva e Malhorca x Rubro Negro.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – CATEGORIA MASTER – A penúltima rodada da primeira fase está agendada para domingo, 28, sempre com partidas às 8h15 e 9h45. No Niterói: 7 de Setembro x Suorimé e Vasco da Gama x Rubro Negro. No Planalto: Brasinha x Terceiro Tempo e Planalto x Meio Século. No Inac: Vida Mansa x Unimarks e XI Garotos x Santa Catarina.