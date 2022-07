Programa de orientação profissional está com inscrições abertas em Carapicuíba

Data de Publicação: 25 de abril de 2019

O Time do Emprego está de volta a Carapicuíba. Em parceria com o Governo do Estado, a administração municipal realiza até o dia 10 de maio, as inscrições para o programa gratuito de orientação profissional. O objetivo da iniciativa é preparar o trabalhador para a busca de vagas compatíveis com seus interesses e qualificação, ampliando as oportunidades de sucesso profissional.

Durante 12 encontros serão oferecidas aulas e atividades sobre elaboração de currículos, dicas de comportamento em processos seletivos, marketing pessoal, definição de objetivos e desenvolvimento de habilidades profissionais, além de dinâmicas de grupo e networking, com entrega de certificado. Podem participar adultos desempregados e jovens acima de 16 anos em busca do primeiro emprego.

O programa Time do Emprego realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Econômico e Trabalho, acontecerá em dias úteis, das 14 às 17 horas, no Ganha Tempo Carapicuíba (Plaza Shopping – Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce). Os interessados devem se inscrever presencialmente, das 9 às 16 horas e apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Para mais informações, ligue 4167-6303 ou 4167-6222.