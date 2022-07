Carapicuíba realiza exposição Jardim das Esculturas e inaugura Orquidário Municipal

Data de Publicação: 25 de abril de 2019

No sábado, dia 27, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza a exposição Jardim das Esculturas e inaugura o Orquidário Municipal no Centro de Educação para a Sustentabilidade (CES). O evento acontece das 10 às 16 horas na Av. São Camilo, 968.

Haverá oficinas “Resgatando Orquídeas”, com César Kawamura e “Cultivo de Orquídeas”, com Márcia Tie. O Jardim das Esculturas terá uma obra do artista Nino Ferraz, “o escultor do aço”.

O Orquidário Municipal é colaborativo e todas as orquídeas são resgatadas do lixo e tratadas para que voltem a florir. O morador também pode levar sua planta e ampliar o acervo.

Centro de Educação para a Sustentabilidade (CES)

O CES Carapicuíba é um espaço público municipal idealizado para disseminar boas ideias que todos nós podemos praticar no dia a dia, de uma forma mais benéfica ao meio ambiente. É um ponto de encontro para promover oficinas, palestras e cursos ligados a questões ambientais.

Jardim das Esculturas e Orquidário Municipal

Local: CES Carapicuíba

Quando: 27/4

Horário: das 10 às 16 horas

Endereço: Av. São Camilo, 968

Gratuito

Classificação livre