Remodelação viária é garantia de melhoria no trânsito na Vila Lourdes

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 25 de abril de 2019

A problemática do trânsito na região mais movimentada da Vila Lourdes está com os dias contados. É que a prefeitura de Carapicuíba toca uma obra de completa revitalização local, para evitar alagamentos e melhorar o trânsito.

No córrego Cadaval, a prefeitura está realizando uma limpeza geral. No trecho onde deságua no rio Cotia, o córrego recebeu aduelas de concreto. A calçada também está sendo ampliada.

E a reestrutura viária promete dinamizar o fluxo de automóveis no local. A revitalização envolve mudanças de sentido e remodelação em trechos das avenidas Rui Barbosa, Victório Fornazaro e Dante Carraro, além da rua Casa Branca.

ENTENDA AS MUDANÇAS – O trecho inicial da avenida Dante Carraro terá mão única no sentido Rui Barbosa. O motorista que precisa ir à região do Inac ou ao Batalhão da PM, por exemplo, deve prosseguir pela Rui Barbosa e pegar a rua Casa Branca. O trecho final da avenida Rui Barbosa também terá mão única no sentido da avenida Victório Fornazaro (veja ilustração anexa).