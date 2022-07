Carapicuíba realiza palestras socioambientais gratuitas

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 25 de abril de 2019

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba, em parceria com a empresa EBRF (Empresa Brasileira de Regularização Fundiária), apresenta o Projeto de Trabalho Socioambiental nas Margens do Córrego Cadaval, resultado do Programa de Aceleração do Crescimento PAC – Governo Federal.

Nesta ação são promovidas gratuitamente palestras para conscientização ambiental e sustentabilidade. Os bairros contemplados nesta fase são Parque Sampaio Viana, Vila Galvão, Conjunto Habitacional Tambori, Vila Efraim, Jardim São Miguel, Jardim Laura e Jardim Jandira.

No sábado, 27, a população pode participar na Escola Ricardo Antônio Pecchio (Estrada do Pequiá, 30 – Vila Silviania). Confira a programação: