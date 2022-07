Prefeitura publica edital de notificação de lançamento do IPTU de 2019 revistos ou complementares

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 26 de abril de 2019

Na sexta-feira, dia 26, a Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital de notificação de lançamento do IPTU de 2019 revistos ou complementares.

A administração municipal notifica que os carnês de IPTU de 2019 destes imóveis possuem novas datas de pagamento, das parcelas únicas e mensais e estão sendo emitidos em até oito parcelas, que serão entregues em tempo hábil para o pagamento.

Os contribuintes que não receberem o carnê até o dia 8 de maio de 2019 deverão retirar a segunda via no site do município ou comparecer à Secretaria de Receita e Rendas, localizada à Rua Celio Meucci, 64, Vila Caldas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30.