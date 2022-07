Paulistano goleia 7 de Setembro

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de abril de 2019

CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL – Veterano – 2ª Divisão

São 8 equipes, dividas em duas chaves, jogando uma contra a outra e classificando as semifinalistas.

Chave A – Vasco da Gama, Lorena, 7 de Setembro e Arsenal do Morro.

Chave B – Suorimé, Dragões, Paulistano e Palmeirinha.

E a primeira rodada aconteceu no sábado, 27. No Niterói, o Vasco passou pelo Suorimé por 2 a 1, mesmo resultado da vitória do Lorena, em cima do Dragões. No Inac, o Paulistano bateu o 7 de Setembro por 4 a 0 e o Palmeirinha derrotou o Arsenal do Morro por 2 a 0.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – Sub 20

Paulistano goleia na primeira rodada

São 6 equipes em uma mesma chave, jogando dentro dela e classificando os semifinalistas: Bola Branca, Malhorca, Gopiúva, Suorimé, Rubro Negro e Paulistano.

A largada aconteceu no sábado, 27, no Inac, quando o Paulistano deu de 4 a 0 no Suorimé, o Gopiúva passou pelo Bola Branca por 2 a 1 e o Rubro Negro venceu o Malhorca pela contagem mínima.

A próxima rodada está agendada para sábado, 4, no Niterói, as 8h30, 9h30 e 10h30: Bola Branca x Malhorca, Paulistano x Rubro Negro e Gopiuva x Suorimé.