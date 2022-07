Prefeitura amplia polos de diagnóstico da dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de abril de 2019

Devido aos casos de dengue registrados na Região Oeste, a Prefeitura de Carapicuíba começou nesta segunda-feira (29), a oferecer assistência médica direcionada aos munícipes com sintomas suspeitos da doença, por meio de novos polos de diagnóstico: UBS Central, UBS Florispina de Carvalho, UBS Adauto Ribeiro, UBS Ana Estela e Policlínica. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas (UBS Florispina de Carvalho até as 20h).

Outra medida adotada é a extensão do Pronto Atendimento Vila Dirce. Os casos suspeitos de dengue do PA estão sendo atendidos, temporariamente, na USF Vila Dirce, que transferiu as consultas agendadas para a UBS Florispina de Carvalho (R. Bandeirantes, 24 – Vila Dirce). A Secretaria de Saúde disponibiliza transporte a esses pacientes. Os PA’s Cohab II e Infantil atendem normalmente.

O objetivo da mobilização é acolher as suspeitas de dengue com assistência médica de qualidade, diminuindo o tempo do diagnóstico. Para ações preventivas, os agentes de saúde do programa municipal ‘Patrulha da Dengue’, além de realizarem mutirões aos sábados, percorrem a cidade diariamente, durante todo o ano. Em 2017 e 2018, as equipes vistoriaram mais de 100 mil residências, orientando os moradores sobre as doenças e formas de combate ao mosquito.

O morador que estiver com febre alta, dor atrás dos olhos, dor nas articulações e manchas vermelhas na pele deve procurar os polos de diagnóstico.