Coroas deram largada no domingo

Data de Publicação: 29 de abril de 2019

CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL – Veterano – 1ª Divisão



São 11 equipes, dividas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada para a segunda fase.

Chave A – Bola Branca, Tradição, Família, Rosas de Ouro, Furacão e Renegados.

Chave B – Brasinha, Rubro Negro, Gopiúva, Maravilha Negra e Camaleão.

A largada aconteceu no domingo, 28. No Niterói, o Bola Branca deu de 2 a 0 no Renegados e a partida entre Tradição e Furacão terminou sem gols. No Inac, o família passou pelo Rosas de Ouro por 2 a 1 e Rubro Negro e Gopiuva ficaram no 0 a 0. No Planalto, o Brasinha venceu o Camaleão pela contagem mínima.

A segunda rodada está agendada para domingo, 5, com partidas às 11 e 12h15. No Niterói: Brasinha x Maravilha Negra e Camaleão x Gopiuva. No Inac: Família x Tradição e Rosas de Ouro x Renegados. No Planalto, às 11 horas: Furacão x Bola Branca.