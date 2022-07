Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado

Data de Publicação: 2 de maio de 2019

O Dia D da Campanha Nacional de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (4) em todas as Unidades Básicas de Saúde de Carapicuíba – exceto na USF Vila Dirce. As doses serão aplicadas por ordem de chegada, no período das 8 às 16 horas.

A vacina é destinada a grupos com maiores chances de desenvolver complicações da doença: gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais (mediante prescrição médica), professores da rede pública e particular, profissionais da saúde, população indígena, privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens internados em instituições socioeducativas.

Importante lembrar que a campanha acontece até o dia 31 de maio em todas as Unidades Básicas de Saúde – exceto na USF Vila Dirce, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O munícipe deve levar o cartão SUS, carteira de vacinação e cartão do pré-natal, para as mulheres grávidas.

Confira as precauções e doenças crônicas do grupo prioritário, estipulado pelo Ministério da Saúde, através do site oficial da Prefeitura.

Aproveite a oportunidade. Prevenção é a melhor solução!