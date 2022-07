Milhares de pessoas curtem a Festa do Trabalhador em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 2 de maio de 2019

Com apresentações dos artistas mais badalados do momento, a tradicional Festa do Trabalhador reuniu um público de mais de 50 mil pessoas, na última quarta-feira, 1° de maio, no Parque do Planalto. O evento foi realizado pelo Plaza Shopping Carapicuíba e Consigaz, produzido pela Rádio Tropical FM e contou com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Carapicuíba.

A primeira atração a se apresentar foi o grupo Introdução, representando Carapicuíba com samba de qualidade. O público vibrou com a Turma do Pagode, Samba de Dom, Pixote, Papo Cabeça, Yasmin Santos, Kell Smith, Gabi Martins, Ciro Aguiar e ainda Paula Fernandes, Felipe Araújo, George Henrique e Rodrigo, Juan Marcos e Vinícius, Júlia e Rafaela, Simone e Simaria, e Maiara e Maraisa. Mesmo reunindo uma multidão, a maior festa da região transcorreu com organização e segurança.

Os alimentos arrecadados pelo Plaza Shopping Carapicuíba com as promoções de ingressos vips foram revertidos para o Fundo Social de Solidariedade. Jánesta quinta-feira, logo cedo, as equipes da Prefeitura começaram a limpeza do parque.

O evento teve apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, SAMU, agentes de trânsito, bombeiros civil, além de voluntários da Prefeitura de Carapicuíba. O lixo está sendo recolhido, deixando o parque em condições para ser utilizado pela população local.