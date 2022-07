Prefeitura investe em melhorias no atendimento à saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de maio de 2019

Priorizando a área da saúde, a Prefeitura investe em melhorias, com construção e reformas de equipamentos, além de ampliação do quadro efetivo, para que a população tenha atendimento eficiente e humanizado.

Dois equipamentos de saúde passam por reformas completas. Um deles é a Unidade Saúde da Família do Parque Jandaia. O prédio passou por uma geral e recebeu novo telhado e madeiramento, além de laje, forro e calhas. A reforma envolveu ainda reboco e pintura, além de novas portas e janelas. O piso do estacionamento foi refeito. Para ampliar o atendimento, o prédio recebeu seis (6) novas salas.

A UBS da Vila Cretti também passa por reforma e ampliação. A obra envolve o antigo CAPS, com restauração da rede elétrica e hidráulica, troca completa do teclado, forro e piso, além de pintura. Por fim, o prédio irá receber novas janelas e 36 novas portas. Os prédios de atendimento passam por reformas e atualização das agendas com mutirões e investimento nos recursos humanos, para que o atendimento seja feito com conforto, segurança e agilidade.

10 equipamentos de saúde novos ou totalmente revitalizados (veja quadro abaixo)