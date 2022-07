Master define primeira fase

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de maio de 2019

CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL

A rodada de domingo definiu os classificados para a fase quartas de final no Master. Veteranos e Sub 20 tiveram segunda rodada da primeira fase.

VETERANO – 1ª DIVISÃO – A segunda rodada da Primeirona, realizada no domingo, 5, foi de equilíbrio. No Niterói, o Brasinha passou pelo Maravilha Negra por 3 a 2 e o Gopiúva derrotou o Camaleão por 2 a 1. No Inac, o Tradição venceu o Família pela contagem mínima e a partida entre Rosas de Ouro e Renegados ficou no 1 a 1. No Planalto o Bola Branca deu de 2 a 1 no Furacão.

A terceira rodada está agendada para domingo, 12. No Niterói, às 11 horas, jogam Bola Branca x Rosas de Ouro. Simultaneamente, no Inac, jogam Furacão x Família. No Planalto, às 8h45, 10h15 e 12 horas: Renegados x Tradição, Rubro Negro x Camaleão e Gopiúva x Maravilha Negra.



VETERANO – 2ª DIVISÃO – A segunda rodada foi realizada no sábado, 4. No Niterói, o Paulistano, que vinha de uma goleada no 7 de Setembro, nesta rodada derrotou o Arsenal do Morro por 2 a 1. Palmeirinha e 7 de Setembro terminaram sem gols. No Planalto, o Vasco deu de 2 a 0 no Dragões e o Lorena passou pelo Suorimé por 1 a 0.

A terceira rodada está agendada para sábado, 11, sempre com partidas às 14h15 e 15h15. No Inac: Lorena x Palmeirinha e Vasco da Gama x Paulistano. No Planalto: Arsenal do Morro x Suorimé e 7 de Setembro x Dragões.



MASTER – A rodada de domingo, 5, definiu os classificados. No Niterói, o Brasinha despachou o Vida Mansa com goleada: 8 a 0. XI Garotos e 7 de Setembro terminaram sem gols: ambos classificados. No Inac, o Terceiro Tempo venceu o Planalto pela contagem mínima e Santa Catarina e Rubro Negro ficaram no 1 a 1: as quatro equipes estão na próxima fase. No Planalto, o Meio Século carimbou passaporte com um 6 a 0 no UInimarks. Suorimé e Vasco da Gama empataram em 0 a 0.

Os classificados jogam na fase quartas de final, agendada para domingo, 12, às 8h15 e 9h45. No Niterói: Brasinha x Santa Catarina e Terceiro Tempo x 7 de Setembro. No Inac: Rubro Negro x Planalto e XI Garotos x Meio Século. A rodada define semifinalistas.

SUB 20 – A rodada de sábado, 4, a segunda da competição, foi realizada no Niterói, onde o Gopiuva deu de 3 a 0 no Suorimé e o Bola Branca venceu o Malhorca por 2 a 0. O Rubro Negro passou pelo Paulistano por 2 a 1.

A terceira rodada está agendada para sábado, 11, no Planalto, às 8h30, 9h30 e 10h30: Malhorca x Gopiuva, Suorimé x Rubro Negro e Paulistano x Bola Branca.