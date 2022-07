Prefeitura realiza mutirões aos sábados para Cartão do Bolsa Família

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 9 de maio de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania realiza mutirões aos sábados, para que as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família preencham o Cartão de Monitoramento. A iniciativa acontece em Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos dias 11, 18, 25 e 1° de junho, no período das 8 às 13 horas.

O Cartão de Monitoramento auxilia o Governo Federal no acompanhamento das condições de saúde dos beneficiários. Para manter o direito ao programa, as famílias com mulheres de 14 a 44 anos e/ou crianças de até 6 anos precisam ser medidas e pesadas, além da verificar a carteira de vacina na UBS.

Além dos mutirões aos sábados, as famílias tem a opção de retirar o Cartão de Monitoramento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e levá-lo para preenchimento na UBS mais próxima da residência. Para os beneficiários que forem nos mutirões aos sábados, não é necessário retirar o Cartão previamente nos Cras, o documento já estará na UBS.

Não se esqueça de levar o Cartão do SUS, RG, Carteira de Vacinação e Cartão do Bolsa Família. Para mais informações, ligue 4185-3772.