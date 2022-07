Prefeitura realiza Festa do Dia das Mães nesse sábado, 11

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 9 de maio de 2019

Em comemoração ao Dia das Mães, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, preparou grande festa para celebrar a data. O evento acontece no próximo sábado, 11, no Parque Gabriel Chucre, das 10 às 14 horas.

Numa estrutura completa, o ‘Dia das Mães – Um dia tão incrível quanto ela!’ contará com diversas atividades gratuitas direcionadas às mamães, às crianças e a toda família. Cuidados com o cabelo, aulas de Zumba, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e muito mais.

Ainda durante a comemoração, a Secretaria de Saúde promoverá na UBS Central o ‘Dia D’ da Campanha de Vacinação Contra a Gripe. As vacinas serão destinadas aos grupos prioritários, conforme exigências do Ministério da Saúde. A lista pode ser acessada no portal oficial da Prefeitura.

O Parque Gabriel Chucre fica localizado na avenida Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia.