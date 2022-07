Prefeitura monta estratégia de combate à dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 9 de maio de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba está focada no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Desde o início do ano, as equipes de saúde realizam mutirões nos bairros da cidade. No último sábado (4), por exemplo, cerca de 100 voluntários percorreram as regiões do Ariston, Estrada do Jacarandá, Vila Menck e Ana Estela com ações de conscientização, panfletagem e vistorias em mais de 500 casas.

Neste sábado (11), serão 200 voluntários distribuídos nas regiões do Veloso, Jardim Helena, Ana Estela, Vila Dirce, Aldeia, Centro e Jardim Marilú. Os mutirões continuam em todos os sábados de maio, com orientações aos moradores sobre formas de combate ao Aedes aegypti e vistorias nas residências em busca de possíveis criadouros do mosquito.

É importante lembrar que os agentes de saúde do ‘Patrulha da Dengue’ visitam os bairros da cidade diariamente, durante todo o ano. Em 2017 e 2018, as equipes do programa vistoriaram mais de 100 mil residências. Infelizmente, dezenas de caixas d’agua são encontradas abertas com focos do Aedes aegypti. Para ajudar a eliminar os criadouros do mosquito, os moradores precisam vistoriar suas casas pelo menos uma vez por semana.

Novos Polos de diagnóstico

Com o objetivo de acolher os casos de dengue com atendimento de qualidade e menor tempo de diagnóstico, o governo municipal passou a oferecer assistência médica direcionada a esses pacientes, por meio de novos polos de diagnóstico: UBS Central, UBS Florispina de Carvalho, UBS Adauto Ribeiro, UBS Ana Estela e Policlínica. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas (UBS Florispina de Carvalho até as 20h).

Outra medida adotada é a extensão do Pronto Atendimento Vila Dirce. Os casos suspeitos de dengue do PA estão sendo atendidos, temporariamente, na USF Vila Dirce. O morador que estiver com febre alta, dor atrás dos olhos, dor nas articulações e manchas vermelhas na pele deve procurar os polos de diagnóstico.