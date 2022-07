Em Carapicuíba, palestras socioambientais gratuitas seguem até dia 18

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 9 de maio de 2019

As palestras e cursos gratuitos de conscientização ambiental e sustentabilidade oferecidos pela Prefeitura de Carapicuíba aos moradores da região do Cadaval seguem a todo vapor até o dia 18 de maio. O projeto intitulado “Trabalho Socioambiental nas Margens do Córrego Cadaval” é resultado do Programa de Aceleração do Crescimento PAC – Governo Federal, que realizou a Drenagem Urbano Sustentável na cidade.

Parceria entre a Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação com a empresa EBRF (Empresa Brasileira de Regularização Fundiária), o projeto oferece diversas orientações voltadas à temática, com o objetivo de promover a conscientização ambiental, o consumo sustentável e a geração de renda da população local.

Os bairros contemplados nesta fase são Parque Sampaio Viana, Vila Galvão, Conjunto Habitacional Tambori, Vila Efraim, Jardim São Miguel, Jardim Laura e Jardim Jandira.

As próximas palestras acontecem no sábado dia 11, com os temas: Consumo Sustentável, das 10 às 12 horas, Impactos Ambientais, das 13 às 15 horas, Educação Ambiental e Cidadania, das 15 às 17 horas. No mesmo dia, o tema Reaproveitamento de Resíduos será ministrado das 13 às 15 horas.

Já no dia 18, as capacitações abrangem Coleta Seletiva Solidária, das 10 às 12 horas, Lixo Orgânico e Compostagem, das 13 às 15 horas, e Uso Racional de Água, das 15 às 17 horas. Todas na escola estadual Celso Pacheco Bentin, localizada na Estrada do Pequiá, 129.