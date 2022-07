Prefeitura e CCR realizam oficina de fotografia em escola de Carapicuíba

Data de Publicação: 9 de maio de 2019

Em parceria entre a Prefeitura e o instituto CCR, os alunos da escola municipal Miguel Costa de Carapicuíba receberam, na última semana, o projeto “FotoArte”, da ONG ImageMagica. Em caminhão itinerante adaptado, simulando o interior de uma câmera fotográfica, o projeto leva oficinas gratuitas de fotografia às escolas públicas, possibilitando aos alunos o conhecimento através de atividades práticas.

Unindo arte e educação, e com o tema ‘Mensagem para o Futuro’, a oficina busca ampliar a percepção e a sensibilidade das crianças, utilizando a fotografia como ferramenta para interpretar o mundo. Orientadores conduzem os alunos em cada fase da atividade, ensinando técnicas e incentivando-os à críticas e reflexão sobre qualidade de vida, preservação da natureza e qual futuro ideal na visão deles.

O mergulho no universo das imagens acontece do início ao fim do workshop. As crianças passam pela história da fotografia, acompanham dicas de como usar a ferramenta no dia a dia, seguidos da experiência na câmara escura, captura das fotos na prática, legenda e impressão de suas imagens.

Já parte da grade curricular, a Secretaria de Educação organiza e realiza periodicamente atividades lúdicas de incentivo em todas as escolas da rede municipal de ensino.