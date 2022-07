Prefeitura de Carapicuíba oferece curso gratuito de Modelagem e Costura de Lingerie

Data de Publicação: 14 de maio de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo Federal oferece mais uma oportunidade de profissionalização para os carapicuibanos. Estão abertas até sexta-feira, dia 17, as inscrições para o curso gratuito de Modelagem e Costura de Lingerie. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho.

O curso possui carga horária total de 20 horas distribuídas de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino ou vespertino. São 60 vagas destinadas a pessoas maiores de 16 anos, moradoras do município. Ao final da profissionalização, os alunos recebem certificado de conclusão.

As inscrições acontecem no Ganha Tempo (Plaza Shopping Carapicuíba) ou no Centro Público de Economia Solidária (Av. Inocêncio Seráfico, 2454), das 9 às 16 horas. Os interessados devem apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Para mais informações, ligue 4167-6273 ou 42078645.