Carapicuíba vence o Torneio de Futsal InterCAPS 2019

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 16 de maio de 2019

Na terça-feira, dia 14, moradores dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Carapicuíba trouxeram para casa o troféu de 1° lugar no Torneio de Futsal InterCAPS 2019, realizado em Osasco, na Praça 8 de maio. O 2° e 3° lugares ficaram para Osasco e Barueri respectivamente.

O evento é resultado da articulação entre a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de municípios da Região Oeste, para comemorar a Luta Antimanicomial, celebrada dia 18 de maio no Brasil. O movimento surgiu no país com o intuito de reformar o sistema psiquiátrico, extinguindo os manicômios e substituindo-os por uma rede de saúde mental que priorizasse o tratamento humanizado em comunidade, como acontece nos Caps e SRT.

Para a coordenadora dos SRT de Carapicuíba, a promoção de iniciativas como o Torneio de Futsal InterCAPS fortalece a reforma psiquiátrica, além de ajudar na ressocialização das pessoas com transtornos mentais. “Nosso time foi para a competição de transporte público, jogou com diversos competidores, exercitando o respeito, interação social e autoestima. Através dessas atividades, eles se sentem integrados e importantes”, comenta a coordenadora.

Em referência à Luta Antimanicomial, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Carapicuíba realizam, neste mês, palestras e rodas de conversa sobre o tema. As datas e horários estão disponíveis nas UBS.