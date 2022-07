Prefeitura retira mais de 100 caminhões cheios de lixo e entulho das galerias da Marginal do Cadaval

A Prefeitura, com o objetivo de fazer com que o curso das águas volte a fluir com normalidade, está realizando a limpeza nas galerias da Av. Marginal do Cadaval. Assim, as chuvas deixarão de ser motivo de preocupação aos moradores da região.

Na última semana as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais retiraram mais de 100 caminhões cheios de lixo e entulho que são descartados de forma irregular nas vias da cidade.

Vale ressaltar que em 2018, com diversos locais beneficiados, foram instalados mais de mil metros de tubos para melhorar a captação da água da chuva. Já neste ano, dentre diversas ações, foi realizada a limpeza do córrego que fica localizado na estrada Egílio Vitorello – Jardim Maria Beatriz.

DESCARTE IRREGULAR

Quem faz o descarte irregular pode ser multado. A penalidade varia de acordo com a quantidade de material despejado e pode chegar até R$ 9.000,00.

A população pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsApp denúncia Lixo 97434-8101.