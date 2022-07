Univesp Polo Carapicuíba abre inscrições para curso gratuito de licenciatura

Data de Publicação: 16 de maio de 2019

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) – Polo Carapicuíba – está com inscrições abertas para o vestibular 2º semestre 2019. A unidade, viabilizada na cidade pela parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, oferecerá 40 novas vagas para o curso gratuito de licenciatura em Matemática, Pedagogia e Letras.

Responsável pelo maior plano de expansão do ensino superior no país e considerada a USP on-line, a universidade pública Univesp é exclusivamente voltada para Educação a Distância (EAD), com aulas on-line e presenciais, ministradas por professores das melhores instituições.

O período de inscrição segue até o dia 21 de junho, somente através do site https://univesp.br. Já o pedido de isenção e redução de taxa será realizado até a próxima sexta-feira, dia 17. As provas estão programadas para o domingo 14 de julho.

O Polo Carapicuíba fica instalado no Plaza Shopping, com estrutura moderna preparada para proporcionar apoio presencial, pedagógico, tecnológico e administrativo aos estudantes.

Univesp

Criada em 2012 como Fundação, a Univesp é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC). Uma universidade pública exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD).