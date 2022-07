Estudantes do Jepoe terão formatura no sábado

Data de Publicação: 16 de maio de 2019

No próximo sábado, dia 18, às 14 horas, no Ginásio Ayrton Senna, os estudantes bolsistas do Jepoe – Jovens em Exercício do Programa Orientação Estadual, terão solenidade de formatura. São cerca de 1000 alunos, beneficiados com curso de qualificação, uniformes, apostilas, vale transporte e uma bolsa auxílio de R$ 500,00 ao mês.

Trata-se de uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o governo do Estado, e as aulas são ministradas na faculdade Estácio/FNC.

No primeiro módulo do programa, de formação cidadã, os alunos tiveram instrução em educação moral e cívica, ética, primeiros socorros, cidadania, noções de trânsito e ordem unida.

Já no segundo módulo, os alunos passaram por cursos de qualificação, preparando os jovens para o mercado de trabalho. São cursos de monitoramento e recreação esportiva, panificação e confeitaria, auxiliar de veterinário e auxiliar de segurança do trabalho.Os jovens também realizaram serviços comunitários na cidade.

