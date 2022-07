Prefeitura de Carapicuíba realiza passeio ciclístico “Pedalando pela Cidade”

Data de Publicação: 16 de maio de 2019

Inscrições são gratuitas e acontecem nas Secretarias de Meio Ambiente, Cultura, além do Centro de Educação para Sustentabilidade

Em junho é celebrada a Semana Mundial do Meio Ambiente e uma das ações da Prefeitura de Carapicuíba é o passeio ciclístico “Pedalando pela Cidade”, com percurso do Ginásio Tancredo Neves até a Aldeia Jesuítica.

O “Pedalando pela Cidade” é uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, com trajeto de 9 km. Os ciclistas terão pontos de apoio, além de parada no CES para hidratação e descanso. O passeio ciclístico acontece no domingo, 9 de junho, a partir das 9 horas, encerrando as atividades da Semana do Meio Ambiente.

A concentração do “Pedalando” será no Ginásio Tancredo Neves às 8 horas. Na chegada à Aldeia Jesuítica, alguns participantes farão o plantio de 54 mudas, relembrando o aniversário de Carapicuíba. Esses ciclistas transportarão as plantas durante todo percurso.

As inscrições estão abertas nas Secretarias de Meio Ambiente, Cultura e no Centro de Educação para a Sustentabilidade (CES), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para participar, o interessado deve comparecer em um dos pontos de inscrição, com RG e preencher a ficha (menores devem estar acompanhados dos pais e/ou responsável).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4187-3837. Vale a pena destacar que as vagas são limitadas.

Secretaria do Meio Ambiente

Av. Inocêncio Seráfico, 2.005 (Ginásio Tancredão)

Secretaria de Cultura

Av. Presidente Vargas, 280 (Centro Administrativo)

Centro de Educação para Sustentabilidade (CES)

Av. São Camilo, 968