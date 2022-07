Carapicuíba recebe Selo Sebrae de Prefeito Empreendedor pelo Programa Ambulante Legal

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

Na terça-feira, dia 21, o Memorial da América Latina foi palco da edição 2017/2019 do Sebrae Prefeito Empreendedor Prêmio Mario Covas. Dezenas de cidades foram representadas. Carapicuíba recebeu o Selo Sebrae Prefeito Empreendedor pelo Programa Ambulante Legal, implantado em Carapicuíba há dois anos.

O Sebrae-SP conferiu o título de selo à Carapicuíba na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI.

Programa Ambulante Legal

O Ambulante Legal transformou a vida de 200 ambulantes carapicuibanos. Graças a esse trabalho, microempreendedores individuais puderam formalizar o seu negócio, ter local fixo para o comércio, com segurança e dignidade.

Há 15 anos, os ambulantes trabalhavam em condições precárias, tendo problemas com as condições climáticas, prejudicados pelas chuvas, fugindo da fiscalização por realizarem trabalho não legalizado.

Porém, já no primeiro ano da atual gestão, esse cenário mudou. Os ambulantes possuem quiosques padronizados, estão cadastrados na Prefeitura, regularizados e formalizados. Cada um no seu espaço demarcado, organizados, sem riscos de perder a mercadoria e agora contam com a credibilidade do consumidor.

“Em primeiro lugar é a realização de um sonho. E não é que a nossa condição de trabalho era indigna, mas era degradante. Hoje, com o Programa Ambulante Legal, é outra vida. Não tenho nem palavras para descrever. Temos um lugar fixo, os clientes têm mais confiança e nos veem de outra forma. Só temos a agradecer por essa iniciativa maravilhosa. Tenho certeza que esse projeto fez bem a todos e também à cidade”, relata o ambulante Marcelo Garcia.