Prefeitura incentiva o empreendedorismo em Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

A Prefeitura tem trabalhado para incentivar o empreendedorismo em Carapicuíba. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, a Prefeitura oferece palestras mensais através do Sebrae, cursos de capacitação em diversas áreas e microcrédito pelo Banco do Povo Paulista. O objetivo é auxiliar os moradores que desejam abrir ou aperfeiçoar seu próprio empreendimento.

Na próxima semana, dias 28 e 29 de maio, acontece mais um Circuito de Palestras Sebrae, dessa vez com os temas ‘Começar bem Formalização’, que mostra o caminho e os benefícios da legalização dos negócios, e ‘Inove para Ganhar Mais’, para sensibilizar os empresários sobre a importância de ações inovadoras que agreguem valor às empresas. As palestras são ministradas no Ganha Tempo (Estr. Ernestina Vieira, 149 – Plaza Shopping), das 18 às 22 horas.

Outra importante iniciativa são os cursos de capacitação gratuitos. Só neste ano já foram abertos os cursos de Alimentação de Rua, Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Mídias Sociais, com ênfase em vendas pela internet, e-commerce e startup, Modelagem e Costura de Lingerie e ainda 13 cursos oferecidos nos Cras e Creas municipais, nas áreas de beleza, automóveis, costura e dança.

Além das ferramentas de conhecimento, o Governo Municipal dispõe de suporte financeiro para quem deseja abrir o próprio negócio. Com empréstimos a microempreendedores formais ou informais, que variam de R$ 200 a R$ 20.000, o Banco do Povo Paulista oferece juros de 0,35% ao mês, permitindo que negociantes invistam em seus empreendimentos com parcelas facilitadas de até 36 vezes.