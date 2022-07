Carapicuíba comemora Dia Mundial da Reciclagem com atividades de conscientização

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba preocupada com o futuro de nossas crianças tem elaborado, durante todo o ano letivo, projetos socioambientais nas escolas da rede municipal de ensino. E em comemoração ao Dia Mundial da reciclagem (17 de maio), atividades lúdicas de conscientização foram realizadas junto aos alunos.

Entre as ações, coleta de óleo usado, peça teatral, capacitação de jovens agentes ambientais e plantio de hortas são algumas das iniciativas elaboradas para o mês de maio.

Em celebração a data, os alunos da Emef Nai Molina do Amaral receberam na unidade escolar, em parceria com o Instituto Auá, peça teatral sobre o tema. O evento especial abordou questões ambientais com os pequenos e contou ainda com a apresentação da Capitã Recicla, animando e orientando a galerinha por meio de cantigas de preservação.

Através do Programa Meio Ambiente nas Escolas, a rede de ensino de Carapicuíba mantém também o projeto “Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola”, tornando as 46 unidades do município pontos de coleta para captação do óleo de cozinha. Só no último ano, a coleta chegou a mais de 5.400 litros de óleo, que receberam a destinação correta, preservando rios e lagos.

Mantido pelas Secretarias de Educação e Meio Ambiente, o projeto “Horta nas Escolas” prepara e capacita jovens tornando-os agentes ambientais mirins. Os jovens auxiliam na plantação e cultivo das hortas nas Emeis e Emefs, além de orientações sobre preservação do meio ambiente.

Fique por dentro

No final deste ano a cidade de Carapicuíba irá sediar o IV Simpósio Regional de Educação Ambiental. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro, com o tema: Educação ambiental na prática; e contará com a participação dos alunos das escolas municipais apresentando os projetos e atividades desenvolvidas no município.