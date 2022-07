Unidades Básicas de Saúde de Carapicuíba passam por revitalização completa

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

A área da saúde é prioridade para a Prefeitura de Carapicuíba. Por isso, os equipamentos de saúde passam por revitalização completa, inclusive as unidades básicas. Com investimentos em instalações modernas, em pouco mais de dois anos já foram entregues a nova UBS Central e a reforma das UBS’s Vila Dirce e Novo Horizonte.

Além da ampliação e reforma completa, as unidades contam com estrutura de combate a incêndios, câmeras de segurança, acessibilidade, ambiente climatizado e ainda mobília e equipamentos novos. A revitalização da UBS Vila Dirce traz uma novidade: o horário de atendimento estendido até as 20h.

A moradora Maria Jacineide dos Santos, 34, notou as mudanças na unidade da Vila Dirce. “Se for comparar o antes e depois percebemos a diferença. A estrutura dessa unidade está muito melhor, tudo novo, decoração linda, mais espaço para as pessoas. Além disso, sempre fui muito bem atendida aqui”, comenta.

Em breve, a ampliação e reforma da UBS Vila Cretti e USF Pq. Jandaia serão entregues seguindo o mesmo padrão de qualidade. As obras incluem ampliação, pintura, novas portas, janelas, telhado e piso, entre outras melhorias. Na última semana, a USF Jd. Capriotti também foi revitalizada.

Construindo a saúde que sonhamos

Ao todo, a Prefeitura já entregou 11 equipamentos de saúde novos ou revitalizados. As obras de infraestrutura oferecem ambiente de saúde adequado à população, com mais conforto e segurança.