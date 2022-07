Coronavírus: Prefeitura suspende prazo de admissão; nova data será publicada

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

Medida contempla processos seletivos e concursos públicos que já estavam em andamento

Como mais uma estratégia necessária para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus na cidade, a Prefeitura de Carapicuíba suspende o prazo de admissão pelo período de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. A medida foi publicada no Decreto nº. 4.978/2020 e Decreto nº. 4.979/2020, ambos anunciados no dia 17 de março de 2020, no Diário Oficial. Já foram tomadas diversas providências para o enfrentamento do COVID 19, como disponibilizar algumas escolas próximas as UBS, para a campanha de vacinação contra a gripe, possibilitando que os idosos não precisem ir até os postos de saúde e se colocarem em risco de contágio. Além disso, no último sábado, dia 21, foi decretado o fechamento de bares, casas noturnas e tabacarias. As ações da prefeitura podem ser acompanhadas nos canais oficias de comunicação.

Confira a relação dos seguintes chamamentos e convocações:

PROCESSOS SELETIVOS

• PROCESSO SELETIVO N°. 001/2019 – CONVOCAÇÃO 09

• PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018 – CONVOCAÇÃO 04

• PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2019 – CONVOCAÇÃO 01

CONCURSOS PUBLICOS

• CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2018 – CHAMAMENTO 07

• CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2019 – CHAMAMENTO 21

• CONCURSO PÚBLICO Nº. 005/2019 – CHAMAMENTO 06

Os candidatos fiquem atentos às novas publicações, acompanhando os Atos Oficiais, divulgado no site da prefeitura.