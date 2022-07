Rede socioassistencial de Carapicuíba oferece mais de 10 cursos profissionalizantes

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

Para ampliar as possibilidades de geração de renda dos moradores, a Prefeitura de Carapicuíba tem investido em profissionalização. Por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, desde o início do ano, estão abertas as inscrições para cursos nas áreas de beleza, automóveis, costura e dança.

Com duração de 20 a 60 horas distribuídas de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino ou vespertino, os cursos são oferecidos em todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

As vagas limitadas podem ser preenchidas somente por moradores da região de cada Cras e Creas. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas do mês, os excedentes ficarão na lista de espera para os novos cursos e turmas dos próximos meses.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade a partir de 14 anos e apresentar originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Confira os endereços e telefones dos locais de inscrição. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Cras I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo R. Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston Contato: 4181-2251 Dança Manicure e pedicure Maquiagem Unhas em Gel Patchwork Cras II – Maria Margarida Clemente de Oliveira Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza Telefone: 4146-9431 Barbeiro Designer de Sobrancelha Manicure e Pedicure Maquiagem Aplicador de Filme Automotivo Dança