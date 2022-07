Planalto é o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de maio de 2019

Os coroas do Planalto comemoram o título da competição. A equipe derrotou o Meio Século, na final do Master, realizada na manhã do domingo, 26, no Niterói.

Logo no início do primeiro tempo, Gilberto abre o placar: Planalto 1 x 0 Meio Século. As equipes alternam tentativas, mas o Planalto encerra o primeiro tempo em vantagem.

No segundo tempo o Planalto volta decidido a levar o título. Aos 10 minutos, numa cobrança de falta, Careca, de cabeça, marca o segundo. Com esse resultado, o Planalto leva o título da competição, além do troféu Defesa Menos Vazada.

Campeão: Planalto

Vice-campeão: Meio Século

Disciplina: Suorimé

Defesa Menos Vazada: Planalto

Artilheiro: Arlindo Mariano Filho (Terceiro Tempo com 12 gols)

PLANALTO – Mandinho, Sidnei, Joilson, Luizinho, Joildo, Careca, Adilson, Sampaio, Pintinho, Nego, Ganso, Gilberto, Nenê, Tonho, Gildo, China, Munão, Laia, Gimenes, Gilmar, Geléia, Ivan e Joel. Comissão técnica: Galo e Careca.

MEIO SÉCULO – Alemão, Bahia, Zé Santos, Salvador, Lata, Roda, Valdo, Dinho, Borra, Tico Boy, Carlinhos, Tico, Kaio, Samuca, Ramiel e Edson.Comissão técnica: Edson e Joaquim.

Árbitro: Thiago Pereira.



Auxiliares: Gabriel Pozzer e Fernanda dos Santos.



Mesário: Antonio Lessa

Meio Século (vice-campeão)