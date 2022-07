Termina neste sábado o prazo para preencher o Cartão de Monitoramento do Bolsa Família

Data de Publicação: 29 de maio de 2019

Termina neste sábado, dia 1°, o prazo para que os beneficiários do programa Bolsa Família preencham o Cartão de Monitoramento. Durante a semana, as famílias devem retirar o documento em um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e levá-lo na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência.

Os beneficiários também têm a opção de preencher o Cartão de Monitoramento neste sábado, dia 1°, na Policlínica (R. Itajubá, s/n – Parque Santa Tereza), no período das 8h às 13 horas. Para as famílias que optarem por ir ao mutirão no sábado, não é necessário retirar o documento previamente nos Cras, pois já estará na Policlínica.

O preenchimento do Cartão é obrigatório para que as famílias mantenham o benefício. Mulheres de 14 a 44 anos e/ou crianças de até 6 anos precisam ser medidas e pesadas, além de levar a carteira de vacina para verificação na Unidade de Saúde.

As famílias devem levar o Cartão SUS, RG, Carteira de Vacinação e Cartão do Bolsa Família. Para mais informações, ligue 4185-3772.