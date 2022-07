Prefeitura de Carapicuíba realiza ação de educação no trânsito pelo Movimento Maio Amarelo

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 29 de maio de 2019

Neste mês é celebrado em todo país o Movimento Maio Amarelo, que nasceu com o propósito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e Carapicuíba apoia esta iniciativa. Por isso, as secretarias de Transporte e Trânsito e de Educação realizaram na última semana a ação de educação no trânsito.

Alunos dos 5º anos da rede municipal de ensino assistiram aulas de educação no trânsito. As atividades incluem aulas teóricas e práticas na Secretaria de Transporte e Trânsito.

Junte-se a nós nessa campanha pela vida. Faça sua parte e utilize o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, se ingerir bebida alcoólica não dirija, não use o celular ao volante e use capacete. Ações simples e preventivas salvam vidas. Mais informações podem ser obtidas pelo site do Movimento http://maioamarelo.com.

“Eu achei muito legal aprender sobre o trânsito para quando eu crescer já estar antenado sobre as leis e fazer a autoescola”, disse o aluno Cauã Odias, da Emef Miguel Costa.