Prefeitura de Carapicuíba retoma construção de quatro novas escolas na cidade

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 29 de maio de 2019

Seguindo com os investimentos em educação, a Prefeitura de Carapicuíba deu o start na retomada da construção de quatro novas escolas na cidade. Em evento aberto no último sábado, 25, a Prefeitura realizou o ato oficial, dando início às obras que encontravam-se paralisadas. A iniciativa viabilizará cerca de 600 novas vagas na rede municipal de ensino.

Após estudos e soluções jurídicas, a atual gestão conseguiu os recursos necessários para a finalização e entrega das quatro novas unidades: Proinfância Estrada do Jacarandá (Roseira Parque), Proinfância Estrada João Fasoli (Aldeia), Proinfância Rua Newton Machado Jr. (Parque Jandaia) e Proinfância Rua Lizarda (Cidade Ariston).

Os prédios seguem o padrão do Governo Federal e comportarão o ensino infantil da rede municipal, atendendo crianças de 0 a 5 anos. Em estruturas que somam 1318 m² e 776 m² de área, as construções trazem pátio coberto, playground, jardim, sanitários acessíveis, fraldários, solário, cozinha, salas de aulas, salas de atividades multiuso, salas de professores, administração, refeitório, todas as áreas com completa acessibilidade.