Prefeitura de Carapicuíba investe em melhorias da iluminação pública

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 29 de maio de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba vem investindo em melhorias na infraestrutura da cidade. Em 2018 a cidade foi beneficiada com a instalação de nova iluminação em importantes avenidas do município.

A Marginal do Cadaval e Estrada da Fazendinha receberam mais de 300 luminárias brancas e de LED, além de cabeamento subterrâneo. Já na Inocêncio Seráfico foram instaladas 179 lâmpadas de LED. Na Consolação (centro) foram instaladas 50 novas luminárias LED. A Avenida Victório Fornazzaro também recebeu 100 novas luminárias e lâmpadas metálicas.

E no final do ano foi inaugurada a nova iluminação do Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu). Foram 127 portes e 292 novas luminárias LED instaladas em toda a extensão das vias.

E em 2019 o trabalho não para, já foram instaladas 97 novas lâmpadas de LED de 200 W, mais potentes e econômicas. Outra via beneficiada foi a Av. Pres. Tancredo Neves, que recebeu 53 lâmpadas de LED.

Mais segurança

Estudos comprovam que ruas e avenidas mais iluminadas diminuem os índices de delitos. Além disso, a Prefeitura tem investido na Guarda Civil Municipal, ampliando o número do efetivo, entregou novas viaturas e armamento.