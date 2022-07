Teatro a Bordo do Instituto CCR chega a Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 30 de maio de 2019

O projeto cultural do instituto CCR ‘Teatro a Bordo’, em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura, chega a Carapicuíba nos próximos dias 7 e 8 de junho. Através de um palco itinerante, o programa traz apresentações teatrais gratuitas, oficinas educativas, cortejos e intervenções artísticas. O caminhão estacionará no Terminal Intermunicipal da Vila Menck, das 8 às 19 horas.

O Teatro a Bordo é o primeiro teatro móvel solar do Brasil. Pensando nos conceitos de redução, reutilização e reciclagem, o projeto conta com uma novidade: um sistema fotovoltaico (solar) de geração de eletricidade limpa e renovável para iluminar os espetáculos. Com dez anos de estrada, já foi visto por mais de 400 mil espectadores em aproximadamente 200 cidades brasileiras.

Programação

O público da cidade de Carapicuíba contará com programação diversificada: personagens da tradição oral brasileira, músicas do cancioneiro popular, gagues de palhaços, interação com o público em oficinas educativas e valorização da cultura local com os artistas da cidade, além de trazer a mensagem da sustentabilidade como um compromisso de todos.

Confira:

Teatro a Bordo

Local: Terminal Intermunicipal da Vila Menck

Gratuito

Dia 7 de junho (A chegança dos artistas)

8h30 às 15h – CORTEJO DE CHEGANÇA DOS ARTISTAS NAS ESCOLAS DO BAIRRO

15h – OFICINA “CONFECÇÃO DE BONECOS BRINCANTES”

18h30 – OFICINA ‘CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (Espaço Cultural – Av Teixeira Lotti, 1172)

Dia 8 de junho – sábado (As apresentações)

11h – CORTEJO DE CHEGANÇA DOS ARTISTAS NA PRAÇA

16h – TEATRO – “SESSÃO SOLENE: A PRINCESA E O GIGANTE”

17h – APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS DA CIDADE

19h – VÍDEO “SESSÃO DE CURTAS-METRAGENS”

19h30 – TEATRO “CAIXOLAS DE HISTÓRIAS”