Prefeitura de Carapicuíba entrega mais uma escola em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 6 de junho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba entregou, na última semana, a nova Emei Deolinda Trimbolli Novello para a população do bairro Sul Americana. O local, que encontrava-se abandonado, passou por completa revitalização, através do programa de reforma “Construindo o Futuro” e agora dará lugar a uma nova escola.

O prédio recebeu obras de melhorias, com manutenções na área interna e externa, pinturas, troca do telhado com sistema térmico, vistorias das redes hidráulicas/elétricas, construção de quadra infantil, cobertura externa em policarbonato, reformas dos banheiros, novos mobiliários, computadores, além da instalação de câmeras de monitoramento e alarmes, para vigilância em sistema remoto, a fim de atender as necessidades de alunos e responsáveis.

A escola de educação infantil irá abrigar mais de 150 alunos, de 1 a 5 anos, entre novas vagas e crianças transferidos das Emeis da região, que desfrutam de renovadas estruturas: 8 salas, quadra coberta, refeitório, banheiro adaptado e espaço para playgroud, proporcionando melhores condições de aprendizado aos pequenos.

Construindo o futuro

Criado em 2018, o programa de reformas tem como objetivo reestruturar todas as escolas municipais de Carapicuíba. Em sua primeira fase, os cronogramas finalizaram e entregaram revitalizações completas das escolas Nai Molina do Amaral (Jd. Planalto), Tico Tico (Cohab V) e Emei Cidade Ariston (Ariston). Em ritmos acelerados, novas reformas serão entregues para a população, as unidades Miguel Costa Junior e Carmelinda passam pela etapa final de obras. Em fase intermediária, as escolas Paraíso, Peter Pan e Vó Tonha recebem as equipes.