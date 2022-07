Carapicuíba inicia Campanha do Agasalho 2019

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 12 de junho de 2019

Para alguns, o inverno significa roupas da estação, aconchego e elegância, mas para pessoas de baixa renda ou em situação de rua, os dias frios são sinônimos de preocupação, por não terem condições de comprar agasalhos. Com a intenção de aquecer o inverno dessas pessoas, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade realizou na última terça-feira, 11, o lançamento da Campanha do Agasalho 2019.

O evento contou com a presença do apresentador Luís Ricardo, do SBT, que apadrinha a campanha de forma voluntária.

A Campanha do Agasalho busca sensibilizar a população sobre a importância de ajudar aqueles que mais precisam, através de doações.

As caixas para as doações estão distribuídas por toda a cidade em repartições públicas e comércios. Confira os endereços dos pontos de coleta no site da Prefeitura.