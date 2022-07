Carapicuíba fica em primeiro lugar geral no atletismo nos Jogos Regionais do Idoso (Jori)

Data de Publicação: 12 de junho de 2019

Na última semana, a terceira idade de Carapicuíba competiu na 23° edição do Jori (Jogos Regionais do Idoso), que aconteceu em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A participação dos atletas foi organizada pela Secretaria de Assistência Social e Saúde.

Carapicuíba contou com representantes para competição no atletismo, dominó e truco nas categorias masculino e feminino e damas no masculino, coreografia e dança de salão cafeeiros b. Com muita determinação, os atletas conseguiram ótimos resultados em diversas categorias do atletismo, trazendo para casa 2 medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze e o primeiro lugar na classificação geral do atletismo masculino.

Medalhistas

Atletismo masculino – Ouro

Jair Assis de Oliveira (Categoria B – 1.500 m)

Michaylo Partyca (Categoria C – 1.200 m)

Atletismo masculino – Prata

Milton Vieira Raiz (Categoria A)

Atletismo masculino – Bronze

Izau Maurício da Silva (Categoria D – 100 m)

Atletismo feminino – Bronze

Tochie Tsunoda (Categoria D 800 m)

Jori

O Jori é um evento anual, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSESP), que propõe a participação da população idosa em atividades esportivas. Neste ano, a competição reuniu cerca de 2 mil atletas de 30 cidades e contou com 14 modalidades, como atletismo, dança de salão, voleibol, dominó, tênis de mesa, entre outras.

Para participar, a pessoa deve ter no mínimo 60 anos e procurar o Fundo Social de Solidariedade do seu município.