Bola Branca e Brasinha decidem o título dos coroas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 17 de junho de 2019

A rodada de domingo definiu os semifinalistas da Copa dos Campeões. Sábado teve definição de finalistas do Veterano.



COPA DOS CAMPEÕES – Domingo, 16, teve definição de semifinalistas. No Inac, o Palmeirinha derrotou o Planalto por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Camaleão, em cima do Brasinha. O Vasco despachou o Barcelona por 3 a 2. No Niterói, Sem Compromisso e Gopiuva empataram em 0 a 0. Nos pênaltis, o Gopiuva garantiu a vaga na final, vencendo por 4 a 3.

A rodada da semifinal está agendada para domingo, 30, no Niterói, às 12 e 13h30: Vasco x Palmeirinha e Camaleão x Gopiuva.

VETERANO – 1ª DIVISÃO – Domingo, 16, o Niterói abrigou a rodada da fase semifinal. O Bola Branca despachou o Tradição, batendo de 3 a 1. Brasinha e Camaleão empataram em 0 a 0. Nos pênaltis, o Brasinha carimbou passaporte para a final com a vitória por 4 a 2.

Bola Branca e Brasinha decidem o título no dia 30, domingo, às 10h30, no Estádio do Niterói.