Paulistano conquista o título do Campeonato Municipal de Futebol Sub 20

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 17 de junho de 2019

Paulistano e Bola Branca fizeram uma grande partida na decisão do título do Sub 20, animando a torcida presente no Estádio do Niterói, na manhã de sábado, 08.

No início do embate, o Bola Branca pressiona, com sucessivos ataques à meta do Paulistano. A reação vem em seguida, e a partida segue equilibrada até o final do primeiro tempo.

As equipes retornam para o segundo tempo determinadas à vitória, alternando ataques sem boas finalizações. Faltando 4 minutos para o término da partida, em pênalti que favorece o Paulistano, Vitor bate e inaugura o placar. Já nos minutos de acréscimo, Vitor, novamente, recebe na saída do goleiro e decreta: Paulistano 2 x 0.

Campeão: Paulistano

Vice-campeão: Bola Branca

Disciplina: Gopiuva

PAULISTANO – Guilherme, Flávio, Beto, Bahia, Thalisson, Fernando, Mala, Lucas, Danilo, Jhonatan, Luquinhas, Vitor, Simionato, Samuel, Tchula Jogador, Pelé e Humberto.

Comissão técnica: Ricardinho.



BOLA BRANCA – Matheus, Faleta, Leozinho, Mateus, Igor, Biro, Allysson, Leo, Thales, Dudu, Thomas, Ruan Pablo, Samuel, Joe, Davison, Lineker, Natan e Israel.

Comissão técnica: Lino, Nélio, Ari e Jovani.

Artilheiro: Matheus Nicésio (Malhorca com 6 gols)

Defesa Menos Vazada: Bola Branca

Árbitro: Guilherme Maciel

Auxiliares: Thiago Ferreira e Luan Ribeiro

Mesário: Vitor Hugo Alexandre